今年で100年を迎えた「土浦全国花火競技大会」＝2025年11月、茨城県土浦市

日本三大花火大会の一つと呼ばれる茨城県土浦市の「土浦全国花火競技大会」が、今年で100年を迎えた。1925年の初開催以来、第2次世界大戦や新型コロナウイルス禍に伴う開催中止を乗り越え、秋の風物詩として定着。大会事務局を担う市は地元企業や飲食店と連携し、観光振興に注力する。（共同通信＝小林笙子）

「わあ、きれい！」。11月1日、霞ケ浦の河口からも近い桜川沿い。夜空に光の大輪が浮かぶたびに、あちらこちらから歓声が上がった。土浦市によると、約65万人が会場に訪れたという。

花火大会には全国19都道県から57業者が参加。（1）開花時の直径が約300メートルに及ぶ「10号玉」（2）花火を連射する「スターマイン」（3）キャラクターなどを空に描く「創造花火」―の各部門で技を競った。

最も優れた花火業者に贈られる内閣総理大臣賞には、（1）と（2）で優勝に輝いた水戸市の野村花火工業が選ばれた。

100年前、地元・神龍寺の住職が霞ケ浦海軍航空隊の殉職者慰霊と、関東大震災後の地域活性化のため、私財を投じて開催。これをきっかけに始まり、秋の実りを祝う意味を込め、実施時期が秋になったという。

多くの地元企業が大会に協賛し、資金面で支える。大会に花を添えるのは、地域の飲食店などが販売する「花火弁当」だ。レンコンや川魚といった土浦名物の食材を使用。花火の筒に見立てた容器に入った弁当もある。

昨今はコロナ禍や悪天候で大会中止が相次いだ。安藤真理子市長は「100周年を迎えるのは簡単ではない。次の世代に必ず継承しなければならない」と語る。

地域の飲食店などが販売する「花火弁当」を紹介する茨城県土浦市の安藤真理子市長（中央）ら＝2025年10月、土浦市役所

「土浦全国花火競技大会」に合わせて販売する「花火弁当」