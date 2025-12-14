お笑いコンビ、博多華丸大吉の博多大吉（54）が、13日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。プロレスファンの間で存在を知られる芸能人について語った。

この日は南明奈がゲスト。趣味であるアイドルの推し活について「現場も行って。イベント行ってツーショットチェキ撮ってもらったりとか」と話すと、松岡昌宏は「向こうもビックリじゃないの？」と驚いた様子。南は「そうですね」と自身の存在が周囲にバレていることを笑いつつ、「見てる人たちも『え？』みたいな。でもみんな優しいので仲間に入れてくれて、貴重なグッズくれたりとか」とファンの優しさに感謝した。

話を聞いていた大吉は「プロレス界のこのポジションで、最近マジ無敵状態なのが倖田来未さん」と報告。「（プロレスが）好きで。とんでもない小さな大会にいるんです」と驚きを振り返りつつ、「グッズ売り場に並んでるんですって。うそでしょ！？って」と信じられない光景に苦笑した。

大吉は「僕も実際プロレス見に行って、グッズ並ぶと『大吉さん』って言われることあるから遠慮してたけど、倖田来未さんが並んでるんだ。私が何を芸能人ヅラしてるんだ」と倖田の姿勢に感化された様子。「帽子もマスクも取って並ぶようになりました」と自身の変化も明かしたが、「ややめんどくさいです」と笑っていた。