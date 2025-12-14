2024年2月14日の記事を編集して再掲載しています。

世界初のビックリドッキリメカ。

タイ王国のトゥクトゥクやインドのリクショーなど、アジアでは人や物を運ぶ3輪自動車が走っていますよね。また個人で移動するなら、お手軽なスクーターに乗っている人も多い印象です。

ハイブリッドを極めた乗り物

そんな2種類の乗り物が合体したり離脱できる、超合金ロボみたいな電動リクショー（力車）「Surge S32」がインドで誕生しました。

3輪なら軽トラのように荷運びができ、2輪ならふたり乗りのバイクとして使えます。

一粒で二度美味しい

合体・分離にかかるのは3分とのこと。作業は人力で行なうのでそんなものでしょう。

リクショー形態だと8kWパワーで最高時速45km。バイク形態だと6kWで最高時速60kmで走ります。

#Hero has unveiled a revolutionary three-wheeler that transforms into a two-wheeler, showcasing the innovative spirit and ingenuity of Indian engineering. It's amazing to witness such groundbreaking advancements. #Innovation #MakeInIndia pic.twitter.com/yHJPzys5kb - Harsh Goenka (@hvgoenka) January 26, 2024

これならバイクとクルマを別々に買わずに済みますし、合体すれば駐車場も1台分で済みますね。

モーターが切り替わる

リクショーはバイクの後輪駆動で牽引するように走るの？って思いますが、合体するとリクショーの後輪の間にあるモーターが動力として自動的に切り替わる仕組みです。

その際は、安全のためバイクのモーターは回らないのだそうです。

Image: SURGE

「Surge S32」は屋根付きや荷台だけ、またはコンテナ付きといったいくつかのタイプがあります。しかし発売時期や価格には言及がなく、メールで問い合わせる形になっています。

せっかくの3輪車でもひとり乗り

しかしリクショー形態だとひとり乗りなのに、バイク形態だとふたり乗りになるのは、分かっちゃいるけどなーんか解せないような気が…？

Source: YouTube, X, SURGE via NEW ATLAS