“ドイツ版「花より男子」”キング・次世代韓国俳優・二宮和也の怪演…今アツいイケメンキャラ3人
【モデルプレス＝2025/12/14】動画配信サービスの普及により世界中の作品を楽しめるように。今、国境を越えて話題沸騰中のイケメンキャラクター3人をピックアップする。
【写真】“ドイツ版「花男」”密着ビジュアル
世界中を熱狂させているドイツドラマ「マクストン・ホール 〜私たちをつなぐ世界〜」（Prime Video）のジェームズ・ボーフォード（ダミアン・ハードゥング）。名門校の“キング”として君臨する大富豪の御曹司だ。
一般家庭出身の真面目な奨学生ルビー（ハリエット・ハービッグ＝マッテン）と最悪の出会いから始まり、反発し合いながらも惹かれ合っていく2人の格差ロマンスは、まさに“ドイツ版「花より男子」”。最初は“俺様キャラ”だったジェームズが、ルビーへの愛によって不器用ながらも少しずつ変化していくは“沼”そのものだ。
韓国ドラマ「第4次恋愛革命 〜出会いはエラー：恋はアップデート〜」（Prime Video）で視線を独占しているのが、アイドルグループ・WEi（ウィーアイ）のキム・ヨハン演じるカン・ミンハク。人気インフルエンサーでモデルの青年だ。
工学科との統合で出会ったヒロインのチュ・ヨンサン（ファン・ボルムビョル）のパソコンを壊した挙句「自分のファンだ」と勘違いするちょっぴりズレた一面が可愛らしい。賞金2000万ウォンの学内コンペに挑戦するヨンサンのチームに入り込み、互いの誤解や衝突を経て距離を縮めていく。
最後は、俳優の岡田准一が主演・プロデューサー・アクションプランナーを務めたドラマ「イクサガミ」（Netflix）より、嵐の二宮和也演じる謎多き男・槐（えんじゅ）。主人公・嵯峨愁二郎（岡田）らが命懸けで戦う蠱毒（こどく）という名のゲームにおいて「すべてを、始めし男」として参加者を見守る司会進行役だ。
正体も目的も一切不明。穏やかな口調で淡々と死のゲームを進行する姿は、妖艶でありながら背筋が凍るほど不気味である。言葉一つで場の空気を支配する圧倒的なカリスマ性と、底知れない狂気…普段の“ニノ”とは異なる魅力に、新たな沼落ちを予感させている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
