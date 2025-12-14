Z世代女性が夢中・人気クリエイター「都」って何者？「就活したくなくて」始めたYouTubeが登録者数60万人に【インタビュー】
【モデルプレス＝2025/12/14】クリエイターの都（みやこ／21）が、マッチングアプリ「Tinder」の「Year In Swipe 2025」発表イベントに登壇。モデルプレスではイベント後の都を直撃し、インタビューを敢行。登録者数は60万人を突破・視聴者は約7割が女性…なぜここまでZ世代を惹きつけるのか？魅力に迫った。
YouTube・TikTokでZ世代を中心に人気を誇る現役美大生のクリエイター。TikTokでの“愚痴エミネム”やドラマ「夫の家庭を壊すまで」の“松本まりか完コピ”で火が付き、2024年4月始動のYouTubeはわずか1年半足らずで登録者50万人を突破。モデルプレスによる「2026年ヒット予測」にも選出。今回はTinderが注目のデーティングトレンドを発表する「Year In Swipe 2025」にゲストとして登場した。
― Tinderのイベントはいかがでしたか？
都：最高でした！初めてトーク系のイベントに出させてもらって、緊張したんですけど、みんなすごく優しくて非常にやりやすい空間でした。来年も来ます！
― イベントの最後には座右の銘として「失敗をしないことが一番の失敗」と発表されていましたよね。
都：そうですね。まあまあ2025年は失敗したとしても「失敗しないのが失敗だから」「大丈夫、大丈夫」と自分に言いきかせてました。2026年もTinderを使いまくります！
― 普段のTinderの利用方法で言うと？
都：もう私の場合は基本的には恋人を探してるんですけど…ずっと！ずっとそう。でも、友達になった人も少なからずいます。少なからず…本当に、1人とかいるから（笑）、恋愛以外で使うのもいいな、と思いました！
― では、モデルプレスでのインタビューは初めてということで、都さんが動画投稿を始めたきっかけから改めておうかがいしたいです！
都：就活がしたくなくて！就活が始まっちゃう前までに就活しなくてもいい感じにできないかな？と思って、とりあえず始めました。今就活はしていません。やることないときとかに気兼ねなく見れる動画が欲しいな、と思っていたときに、自分で作るか！となった流れです。
― もともと発信することにも興味があったのでしょうか？
都：ありました！vine世代だったのでvineをめっちゃ見ていて、1人で家でvineを作ってたりしていたんです。でもそのときはそれをネットに上げる勇気がなくて、2人くらいの友達にずっと送り続けてたんですよ（笑）。だけど、もう大学生になったので、やりたいことやってみようかな〜と思ってあげてみました。最初に「愚痴エミネム」（早口で世の中への愚痴を述べるTikTok）がバズって、からの松本まりかチャレンジ（ドラマ「夫の家庭を壊すまで」のセリフ完コピ）…みたいな感じですね。
― 注目度の高さを実感される場面は増えましたか？
都：たまに街中で声をかけていただくことが徐々に増えてきて。感覚的にはずっと一般人なので、すごい発言をしてしまうこともあるので、ちょっと気を付けないと…考えることができたりもして。でも、声をかけてもらえるのは嬉しいです。
― でも、デート中はあまり…というお話もありましたよね。
都：はい、そうです。デート中だけは絶対に声をかけないで、ということは何回も言っています！
― 視聴者さんにはどのような属性の方々が多いのでしょうか？
都：年齢層ははっきり10代後半から20代中盤、18歳から25歳くらいで、女性がすごく多くて、7割ぐらい？な気がします。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。そういった読者に向けて、都さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
都：「失敗をしないことが一番の失敗」。（冒頭と同様の座右の銘）使います。ごめんなさい（笑）。なんだろうな、とりあえずやっちゃう？視聴者の方からやりたいことがわからない、といただくことが本当に多いんです。自分も全然わかんないんですけど、とりあえずYouTubeやってみたいからやってみるか、と出してみたらありがたいことにモデルプレスに出てる！みたいな感じなので（笑）、とりあえずやってみたいことを一旦やってみることがいいかもしれないです！
― 都さんはYouTubeを始める前に一歩踏みとどまってしまうようなことはありませんでしたか？
都：YouTubeは全然最初からやりたかったんですけど、なにも元手がない状態で始めるとガン滑りするかも、と思ったので、バズりやすいTikTokから始めて、そこからYouTubeに行く…という打算的な考えで始めました（笑）。
― ありがとうございます！最後に、2026年に向けた目標を教えてください。
都：え〜、なんだろう？「全部やめない」。私、嫌になったらすぐやめちゃうみたいな性格で生きてきたので、辞めないことが目標。YouTubeも辞めないし、彼氏を探すのも辞めないし、全部辞めない！挑戦したいみたいのは、バンジージャンプと180度開脚。本格的に毎日ストレッチしています。
― ありがとうございました！
7月25日生まれ、神奈川県出身。「オワリです」の口癖と共に、ありのまますぎる日常を発信する現役美大生クリエイター。
