乃木坂46矢久保美緒、卒業前ラストリアルミーグリでミニスカメイド姿披露「いちばん可愛い所をみてもらおうと思って」
【モデルプレス＝2025/12/14】乃木坂46の矢久保美緒が12月13日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのメイド衣装を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】卒業控えた乃木坂メンバー「いちばん可愛い所を」ミニスカメイド姿
矢久保は「乃木坂人生最後のリアルミーグリでした」とコメントし、ミニ丈のメイド風衣装を披露。「いちばん可愛い所をみてもらおうと思ってメイドさんになりました」と綴り、ファンとの直接交流の場に特別な装いで臨んだことを報告した。
この投稿には、「最後まで可愛すぎる」「メイド姿最高」「ミニスカが似合いすぎる」「うるうるしたのわかる」「会えてよかった」「最高の思い出になった」といったコメントが寄せられている。
矢久保は10月21日、40枚目シングルの活動を最後に12月31日をもってグループを卒業することを伝えている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆矢久保美緒、卒業前ラストのリアルミーグリでメイド姿披露
◆矢久保美緒の投稿に反響
