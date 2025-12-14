「帰国するまでにあと何回ラーメンを…」 退団したJ助っ人の惜別に涙「まだ信じられない」
今季限りで名古屋グランパス退団のユンカー
今季限りでサッカーJ1名古屋グランパスを退団するFWキャスパー・ユンカーが13日、自身のXを更新。日本語で「帰国するまでにあと何回ラーメンを食べることができるかなあ」などとつづり、ファンに反響が広がっている。
J1最終節となった6日のアビスパ福岡戦から1週間。ユンカーが自身のXを更新。ラーメン店での写真とともに「帰国するまでにあと何回ラーメンを食べることができるかなあ。 ガミとは3年間ずっと仲のいい友達で、会えなくなるのが寂しいなあ」と日本語でつづった。
X上のファンからは様々な声が上がった。
「いつでも名古屋に帰ってきてください。 食べきれないぐらいラーメン奢ります！」
「キャスパー、どこへ行ってもずっと応援します」
「キャスパーが居なくなるのが まだ信じられない」
「悲しすぎる、日本のチームに残留して欲しい」
「また日本でプレーして欲しいな。来シーズンどうするんだろう…」
「ユンカー様は帰国してしまわれるのですね。 ショックで動けない」
「こんなん泣いちゃうやろ」
ユンカーは2023年に浦和レッズから名古屋に期限付き移籍。その後、完全移籍となり、名古屋で3シーズンを過ごした。チームは11月に「ユンカー選手が契約満了に伴い、今季限りでチームを離れることとなりました」と発表していた。
