今季限りで名古屋グランパス退団のユンカー

今季限りでサッカーJ1名古屋グランパスを退団するFWキャスパー・ユンカーが13日、自身のXを更新。日本語で「帰国するまでにあと何回ラーメンを食べることができるかなあ」などとつづり、ファンに反響が広がっている。

J1最終節となった6日のアビスパ福岡戦から1週間。ユンカーが自身のXを更新。ラーメン店での写真とともに「帰国するまでにあと何回ラーメンを食べることができるかなあ。 ガミとは3年間ずっと仲のいい友達で、会えなくなるのが寂しいなあ」と日本語でつづった。

X上のファンからは様々な声が上がった。

「いつでも名古屋に帰ってきてください。 食べきれないぐらいラーメン奢ります！」

「キャスパー、どこへ行ってもずっと応援します」

「キャスパーが居なくなるのが まだ信じられない」

「悲しすぎる、日本のチームに残留して欲しい」

「また日本でプレーして欲しいな。来シーズンどうするんだろう…」

「ユンカー様は帰国してしまわれるのですね。 ショックで動けない」

「こんなん泣いちゃうやろ」

ユンカーは2023年に浦和レッズから名古屋に期限付き移籍。その後、完全移籍となり、名古屋で3シーズンを過ごした。チームは11月に「ユンカー選手が契約満了に伴い、今季限りでチームを離れることとなりました」と発表していた。



（THE ANSWER編集部）