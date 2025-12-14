AKB48小栗有以、ミニスカサンタ風衣装に釘付け「スタイル抜群」「脚長い」
【モデルプレス＝2025/12/14】AKB48の小栗有以が12月13日、自身のInstagramを更新。サンタクロース風の衣装姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】23歳AKB48センター「脚長い」超ミニスカサンタ風衣装
小栗は「イルミネーションや音楽や寒さで冬を感じるよね」とコメントし、白のファーをあしらった赤のサンタ風ワンピース姿を披露。ミニ丈のデザインからすらりと伸びる美しい脚が際立ち、冬の寒さを感じさせない軽やかな装いを投稿した。
この投稿には、「美脚すぎる」「サンタ姿が可愛すぎる」「冬を感じさせない美しさ」「スタイル抜群」「脚線美に見惚れる」「可愛すぎて言葉が出ない」「最高のクリスマスプレゼント」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】23歳AKB48センター「脚長い」超ミニスカサンタ風衣装
◆小栗有以、美脚際立つサンタ風コスプレを公開
小栗は「イルミネーションや音楽や寒さで冬を感じるよね」とコメントし、白のファーをあしらった赤のサンタ風ワンピース姿を披露。ミニ丈のデザインからすらりと伸びる美しい脚が際立ち、冬の寒さを感じさせない軽やかな装いを投稿した。
◆小栗有以の投稿に反響
この投稿には、「美脚すぎる」「サンタ姿が可愛すぎる」「冬を感じさせない美しさ」「スタイル抜群」「脚線美に見惚れる」「可愛すぎて言葉が出ない」「最高のクリスマスプレゼント」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】