鈴木愛理、大胆肌見せチューブトップ衣装で魅了「美スタイル際立つ」「だいぶ攻めてる」の声
【モデルプレス＝2025/12/14】歌手で女優の鈴木愛理が12月13日、自身のInstagramを更新。美しいボディラインが際立つライブ衣装を公開し、注目を集めている。
【写真】31歳元アイドル「だいぶ攻めてる」チューブトップ＆ミニスカ衣装
鈴木は「FANTASTICS LIVE TOUR 2025 “BUTTERFLY EFFECT -FLY WITH YOU-”」の特別ステージに出演したことを報告し、ライブ当日の衣装姿を公開。白のファー付きフードに、ツアーTシャツをアレンジしたトップス、立体感のあるスカートを合わせたコーディネートで、美しいウエストラインと引き締まったスタイルが際立つ姿を披露した。
この投稿には、「美スタイル際立つ」「衣装が可愛すぎる」「美ボディすぎる」「存在がまぶしい」「だいぶ攻めてる衣装」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆鈴木愛理、美ボディ際立つライブ衣装を披露
◆鈴木愛理の投稿に反響
