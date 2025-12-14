【ZARAの黒】が40・50代にドンピシャ♡ 着映え抜群！「きれいめニットカーデ」

冬コーデで活躍するニットアイテム。ミドル世代のきれいめコーデには、シックな黒ながら、存在感のあるデザインで着映えるトップスがイチオシです。そこで今回は、スパンコールやフラワーモチーフを取り入れた黒のカーディガンを【ZARA（ザラ）】からピックアップ。ワンランク上の着こなしで、人と差を付けてみて。

1枚でドレッシーに決まるスパンコール付きカーデ

【ZARA】「スパンコールニットカーディガン」\8,590（税込）

煌びやかなスパンコールが散りばめられたカーディガンは、1枚で着映えしそうです。黒なので派手になりすぎず、ミドル世代の冬コーデにぴったり。女性らしいボートネックで、ほんのりと色っぽさもまとえるかも。シンプルコーデにアクセントが欲しいときや、ちょっとしたお呼ばれなどで活躍する予感。

高級感のある刺繍ディテールできれい見え

【ZARA】「フラワー刺繍ニットカーディガン」\8,590（税込）

リュクスなムードをまとった黒のニットカーディガン。フロントと背中に上品なフラワーモチーフの刺繍が施されており、ミドル世代のきれい見えをサポートします。1枚で存在感があるため、シンプルなパンツやスカートと合わせるだけでサマになりそうです。

