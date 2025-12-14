「今日、もう無理かも」子どもの世話に心が折れかけた朝 → バス停での『救世主の一言』にホロリ

家事・育児・仕事に追われ、心が折れかけていた筆者友人A子。彼女を救ったのは、毎朝顔を合わせるだけの「意外な人物」からの一言でした。その言葉をきっかけに、彼女は「助けを求めることの重要性」と向き合い、夫婦関係を劇的に変えることになります。一人で抱え込みがちな女性たちへ贈る、心の荷下ろしエピソードです。

「今日、もう無理かもしれない」心が折れかけた朝

A子にとって、その日の朝はまさに「限界」でした。

夜泣きで睡眠不足のまま起き出し、朝食の支度、ぐずる子どもの着替え、そして迫り来る月末の仕事の納期。

タスクが雪崩のように押し寄せ、キャパシティは完全に決壊寸前。夫は既に早朝出勤しており、この地獄のような状況に気づく由もありませんでした。

なんとか無理やり子どもを自転車に乗せて幼稚園バスの停留所へ向かいましたが、バスを待ちながら、ふと立ち尽くした彼女の心に浮かんだのは、「今日、もう無理かもしれない」という絶望的な一言でした。

思わずその場に座り込んでしまい、子どもも不安げな表情になったその時です。

バス停で起きた奇跡。意外な救世主の言葉

「あの、大丈夫ですか？」

不意に声をかけられ、A子が顔を上げると、そこには同じバス停を利用しているパパさんの姿がありました。

普段は挨拶を交わす程度の間柄。彼は心配そうにA子を見つめ、こう続けました。

「すごく疲れてるように見えて……。無理しすぎないでくださいね」