ÌÀÆü15Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀã¤¬¹ß¤ê¡¢ËÜ½£¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ï±«¤äÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÌÔ¿áÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¡¢Ë½É÷¡¢ÂçÀã¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ËÜ½£¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ä»Í¹ñ¡¢¶å½£¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»þµ¨¤é¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌÀÆü15Æü¡¡ËÌ³¤Æ»¤ÈËÜ½£¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÀã¤ä±«
ÌÀÆü15Æü¤Ï¡¢È¯Ã£¤·¤¿Äãµ¤°µ¤¬ÀéÅç¶á³¤¤Ë¿Ê¤ß¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤ÏÀ¾¹âÅìÄã¤Î¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÅìËÌ¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë±«¤äÀã¤¬¹ß¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Äãµ¤°µ¤ÎÈ¯Ã£¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ß¤Ã¤¿±«¤äÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤êÃÏÈ×¤Î´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ë½É÷¡¦¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âç±«¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÌÎ¦¤Ï¡¢½é¤á±«¤äÀã¤¬¹ß¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë»ß¤ß´Ö¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸áÁ°Ãæ¤Ï¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âç±«¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÅì¹Ã¿®¤ÈÅì³¤¤Ï¡¢»³±è¤¤¤ÇÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»Í¹ñ¤ÈÆîÀ¾½ôÅç¤âÀ²¤ì¤¿¤êÆÞ¤Ã¤¿¤ê¤ÎÅ·µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¶áµ¦¤«¤éÃæ¹ñ¡¢¶å½£¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢±«¤äÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶å½£¤Ç¤Ï¡¢¸á¸å¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü15ÆüÄ«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤êÂçÉý¤Ë¹â¤¤½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡¢Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Ê¿Ç¯¤è¤ê¤ä¤ä¹â¤¤½ê¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü15Æü¡¡ÆüÃæ¤Ï12·î¤é¤·¤¤´¨¤µ
ÌÀÆü15Æü¤ÎÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢»¥ËÚ¤Ï4¡î¡¢ÀçÂæ¤È¿·³ã¤Ï8¡î¤È¡¢ËÌÆüËÜ¤«¤éËÌÎ¦¤Ï¡¢Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Ê¿Ç¯¤è¤ê¤ä¤ä¹â¤¤½ê¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Àã¤ä±«¡¢É÷¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î²¹ÅÙ¤è¤ê¤â´¨¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÉ´¨¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÅì¤è¤êÀ¾¤ÎÃÏ°è¤â¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÅìµþ14¡î¡¢Âçºå12¡î¡¢Ê¡²¬11¡î¤Ê¤É¡¢¤ª¤ª¤à¤ÍÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Ê¿Ç¯¤è¤ê¤ä¤ä¹â¤¤Í½ÁÛ¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æüº¹¤·¤Î²¹¤â¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Îä¤¿¤¤ËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤á¤Ë¿á¤¯¤¿¤áÆü±¢¤Ï´¨¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï¶õµ¤¤Î´¥Áç¤â¿Ê¤à¤¿¤á¡¢¤ªÈ©¤ä¹¢¤ÎÊÝ¼¾¤ò¿´¤¬¤±¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åß¤Î´¥ÁçÈ©¤òËÉ¤°¥Ý¥¤¥ó¥È
Åß¤Ï¡¢¶õµ¤¤¬´¥¤¤¤Æµ¤²¹¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤ªÈ©¤Î¿åÊ¬¤¬¾øÈ¯¤·¤Æ¡Ö´¥ÁçÈ©¡×¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤Ç¤¹¡£´¥ÁçÈ©¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ ¤ªÉ÷Ï¤¤Ï¡¢¤Ì¤ë¤á¤Î¤ªÅò¤Ç¡¢ÆþÍá»þ´Ö¤ÏÃ»¤á¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎ¤ò¥´¥·¥´¥·¤ÈÀö¤¤¤¹¤®¤¹¡¢Ë¢Î©¤Æ¤¿ÀÐ¸´¤Ç¡¢È©¤òÍ¥¤·¤¯Àö¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤ªÉ÷Ï¤¾å¤ê¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¥Ü¥Ç¥£¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ç¡¢¤ªÈ©¤òÊÝ¼¾¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ ²áÅÙ¤ÎÃÈË¼¤äÅÅµ¤ÌÓÉÛ¡¢¤³¤¿¤Ä¤Ï¡¢¤ªÈ©¤Î´¥Áç¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
£ °áÎà¤ä¿²¶ñ¤Ê¤É¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ¡¢¤ªÈ©¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÁÇºàÁª¤Ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥·¥ë¥¯¤ä¥³¥Ã¥È¥ó¤Ê¤É¡¢»É·ã¤¬¾¯¤Ê¤¤Êª¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¡¢¤«¤æ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢»ÔÈÎ¤ÎÆð¹Ñ¤òÅÉ¤Ã¤¿¤ê¡¢Îä¤ä¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾É¾õ¤¬¤è¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£