織田裕二、誕生日を『踊る』チームが祝福 “青島俊作”の帰還にファンも喜び「おかえりなさい！」「今から期待大です！」
2026年秋公開予定の映画『踊る大捜査線 N.E.W.（エヌ・イー・ダブリュー）』の公式エックスが13日にオフショットを公開。主演を務める織田裕二の誕生日を撮影現場で祝福する様子が公開されると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】撮影現場で58歳の誕生日を迎えた織田裕二
『踊る大捜査線 N.E.W.』は「踊る」シリーズの最新作。脱サラをして湾岸署刑事課に配属された異色の警察官・青島俊作（織田）を主人公に、「NEXT． EVOLUTION． WORLD．」が示す通り、室井慎次（柳葉敏郎）から託された想いとともに、青島の新たな物語を描き出す。
公式エックスが投稿したのは、撮影現場を記録したオフショット。写真には、主人公・青島の写真があしらわれたバースデーケーキのそばで、弾ける笑顔を見せる織田の姿が収められている。投稿の中では「12月13日は#織田裕二 さんと #青島俊作 の誕生日」とつづられていて、さらに「撮影が行われた今日『踊る』チーム全員でお祝い 現場は祝福ムードに包まれました！」と現場の様子が紹介されている。
ともに誕生日を迎えた織田と青島に、ファンからは数多くの祝福が集まり、さらに「青島、おかえりなさい！」「やっぱ似合いますねそのコート」「今から期待大です！寒い中ですが撮影頑張って下さい」といった声も相次いでいる。
引用：『踊る大捜査線 N.E.W.』公式エックス（＠odoru_movief）
【写真】撮影現場で58歳の誕生日を迎えた織田裕二
『踊る大捜査線 N.E.W.』は「踊る」シリーズの最新作。脱サラをして湾岸署刑事課に配属された異色の警察官・青島俊作（織田）を主人公に、「NEXT． EVOLUTION． WORLD．」が示す通り、室井慎次（柳葉敏郎）から託された想いとともに、青島の新たな物語を描き出す。
ともに誕生日を迎えた織田と青島に、ファンからは数多くの祝福が集まり、さらに「青島、おかえりなさい！」「やっぱ似合いますねそのコート」「今から期待大です！寒い中ですが撮影頑張って下さい」といった声も相次いでいる。
引用：『踊る大捜査線 N.E.W.』公式エックス（＠odoru_movief）