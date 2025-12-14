◇ラグビー リーグワン第１節 埼玉―ＢＬ東京（１４日、味の素スタジアム）

リーグワン２０２５―２６シーズンが開幕。４季ぶりの優勝を目指す昨季４位の埼玉は、２連覇王者のＢＬ東京に４６―０で勝利。アウェーの前半から３３―０とリードする圧巻の試合運びで、復活を予感させた。

先制は埼玉。前半７分、ＳＯ山沢拓也がＰＧを決めて３―０。追加点は同１４分。敵陣左サイド深くのラインアウトモールを押し、坂手がトライエリアに飛び込んだ。キックも決まり１０―０。ＢＬ東京は序盤、規律に苦しみ、前半１９分にはＷＴＢ桑山聖生が危険なタックルによりイエローカード、１０分間の一時退場となる。埼玉は相手の反則から２１分にＰＧを決めて１３―０とする。

数的有利の埼玉は前半２３分、６次攻撃からＮＯ８ヴィリアミアフがトライ。２０―０とリードを広げる。同２７分、敵陣で左右に攻撃を展開する埼玉は、ＦＢパートンが６次攻撃から右サイドを駆けて追加点。相手トライエリア前での反則を着実にＰＧにつなげる埼玉は、ＳＯ山沢のキックで同３７分に３０―０。同４０分にもＰＧを決めて、３３―０で前半を折り返した。

後半は３分、ＳＯ山沢がＰＧで３点を加えて３６―０。９分にも山沢がこの日６本目のＰＧで３９―０。後半３６分、埼玉は相手トライエリア前からフランカーのボーシェーが突っ込み、トライ。山沢のキックで４６―０とする。その後もＢＬ東京のスコアボードに「０」を刻み続け、３万２６１３人が集ったアウェーの一戦で完封勝利。ＢＬ東京にとってはリーグワン初の無得点となった。