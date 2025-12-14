◆Ｊ２昇格プレーオフ▽決勝 ＦＣ大阪０―４ｃ宮崎（１４日・Ａｘｉｓバードスタジアム）

Ｊ２昇格を懸けた両チームの対決は、宮崎に軍配が上がった。宮崎は初昇格。ＦＣ大阪は最上位となる３位（１、２位は自動昇格）でプレーオフ（ＰＯ）に進んだが、２年連続でＰＯ敗退となった。

試合開始直後はサイドバックの両脇を突き、ポケットに進入する形からチャンスをつくった。ラインも上げながら、ロングスローなどセットプレーからも流れをつかみにいった。

ＰＯの規定により引き分けの場合は上位チームの勝利となるため、無失点なら昇格が決まるという一戦。押し込むことでピンチをつくらせない試合運びをしたかったが、前半２９分に右サイドから早めにいれられたクロスボールからオウンゴールで失点。同４２分にはペナルティーエリアから１５メートルほど離れたところからミドルシュートを決められ、２点目を失った。

後半はＭＦ野瀬龍世、ＦＷ西村真祈と攻撃の選手を２枚投入。攻勢を強める。それでも同１８分に３点目、同２５分に４点目を献上した。

悲願のＪ２昇格にはあと一歩届かなかった。試合後、藪田光教監督は「勝ちにこだわって最後までプレーしたかったが、宮崎の圧力や気持ちで少し上回られてしまったのが一番の敗因。次とはなかなか言いづらいが、ここからさらにＦＣ大阪が歴史を変えていけるきっかけがきょうの１試合だったと言えるようにしていきたい」と、言葉を絞り出した。