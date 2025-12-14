◇第77回阪神ジュベナイルフィリーズ（2025年12月14日 阪神競馬場）

重賞勝ち馬の不在で混戦ムードだったG1「阪神ジュベナイルF」が14日に阪神競馬場で行われ、単勝4番人気のギャラボーグは2着だった

騎乗した川田は「今日は勝った馬が強かったです。背中の感触通り素質のある走りを見せてくれました。来年が楽しみです」とサバサバした表情で語った。

レースは2番人気のスターアニスが制しG1初制覇。3着には6番人気のタイセイボーグが入った。1番人気のアランカールは5着。

▼杉山晴師 初めてのマイル戦である程度流れに乗って対応してくれました。道中で接触はありましたが道中不利はなかったので力は出し切れたと思います。賞金は加算できたしここ２戦よりテンションの落ち着きがあったのが良かったです。来年クラシックを目指したい。

◆阪神ジュベナイルフィリーズ 1949年に関西所属の3歳（現2歳）チャンピオン決定戦として創設された「阪神3歳S」が前身。91年に牝馬限定「阪神3歳牝馬S」となり、2001年より現レース名。そのため90年以前の勝ち馬には牡馬が多く、サッカーボーイ、ゴールドシチー、テンポイントなどが勝っている。