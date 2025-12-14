社会学者の古市憲寿氏が、14日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会NP」（日曜後1・30）に出演し、理解できない高市早苗首相の行動を指摘した。

番組では、高市氏が出馬した自民党総裁選から、これまでの発言5つを高市語録として紹介。パネラーたちが印象に残った発言を選出した。

古市氏が選んだのは、今年の新語・流行語大賞にも輝いた「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」だった。

「総理大臣がたくさん働くのはいいと思う」としつつ、疑問視したのは“午前3時問題”だった。高市氏は、衆院予算委員会当日の午前3時から公邸での勉強会を設定。8人の秘書官と約3時間、答弁準備を行ったことに苦言を呈した。

理由の一つは、高市氏が住む議員宿舎のファクスの不具合だった。古市氏は「その理由にびっくりして。ファクスの不調だと言うんですよ。ファクスが紙詰まりを起こしちゃうから、みんな集まりましたっていう」と疑問を呈した。「ファクスよりもっと安全な通信手段って今、現代たくさんあるのに、ですよ？でも、まだファクスを使っていて、しかもそのファクスを理由に朝3時出勤って、さすがに不合理じゃないの？って」。さらに「それが理由だったら、もっと働かなくて済む方法はあるんじゃないの？と思う」と、非効率さを問題視した。

作家の竹田恒泰氏は「ファクスのより伝書鳩の方がいいかな」と、ジョークまじりに指摘した。さらに信州大・山口真由特任教授は、財務省職員時代の驚くべき事実を口に。「でも20年前、私がやっていたころは、文書科の人が真夜中に自分で（文書を）持って国会に行かないといけない。それと比べたら、ファクスというのは良くなった」。驚愕の時代遅れぶりで、一同を驚かせた。