お笑いタレントの紺野ぶるま（39）が14日、インスタグラムを更新。自身も出場した日本テレビ系「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」で審査員を務めたお笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）への感謝の気持ちを明かした。

ニッチェの優勝が決定した後、粗品は、「優勝賞金1000万円にしてはレベルの低い大会とは思う」と語るなど、辛口コメントで物議を醸している。紺野は、大会を終えた感謝を述べる中で、「そしてキャスティングもほら、最高じゃんって話です！粗品くんを入れたのだって正解すぎる！（票を入れてくれたからいうんじゃないよ？本当だよ）」と粗品に言及。「分母が少ないからってネタの精度が上がりきらないのは言い訳になりません、常に男女混合の大会と同じ気持ちで挑んでますが、不思議なものでライバル数が多いほど精度が高くなるのは事実です。だめですね、上げないと」などと批判された点に理解を示した。

「わたしたちにヘイトがあまり向かず、論点は粗品になってます」として、「こうなるとわかった上でなぜそこまで背負ってくれてるのか、はかれませんが、お笑い愛がそうさせたのは間違いないです。ああいいながらこの大会に愛がないとできません。大会の楽しさが五百倍それ以上になりました」と粗品の立場をおもんぱかった。「やだとか、むかつくなんて思うわけないでしょ！」と明言して、「言い過ぎだなという部分はあったけど、言われた側はみんなから『そんなことないよ、面白かったよ』と言われるわけでじゃあもうファイナリストにいいことしかないよ」と粗品のコメントによるメリットを指摘している。