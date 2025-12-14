ディアスが雪辱のWBCに意欲満々　前回は歓喜の輪で大ケガ…「希望は伝えた」「最終的には許可が出るんじゃないか」

前回のWBCでは歓喜の輪の中で大ケガを負ったディアス(C)Getty Images

メッツからFAになり、ドジャースへの入団が正式決定したエドウィン・ディアスが、来年3月のWBCにプエルトリコ代表としての出場を熱望した。母国の大手紙『Primera Hora』が現地時間12月13日に報じている。

『Primera Hora』によれば、ディアスはドジャースタジアムでの入団会見翌日には、プエルトリコ行きの飛行機に乗り、ホセ・ベリオス財団主催の第3回「ホームランダービー＆セレブリティ・ソフトボールゲーム」に参加した。

ディアスは「ちょっと慌ただしかったけど、約束は果たさないといけない。向こう（ロサンゼルス）ではメディカルチェックを受けて、『土曜にはプエルトリコに戻らないといけない。ベリオスのイベントがあるから』と伝えた。チームは柔軟に対応してくれて、すべてうまくいった。契約も無事に終わって、今日はこうしてここに来られている」と語っている。

移籍を巡っての葛藤も口にした。「FAになってからも、僕の優先はメッツに戻ることだった。文化もいいし、この7年間とても良くしてもらったからね」。だからこそ、メッツを離れる決断をした際、盟友のフランシスコ・リンドーアとは連絡を取った。