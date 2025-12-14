◇第77回阪神ジュベナイルフィリーズ（2025年12月14日 阪神競馬場）

重賞勝ち馬の不在で混戦ムードだったG1「阪神ジュベナイルF」は単勝1番人気のアランカールは、最後の直線で伸び切れず5着だった。

レースは2番人気のスターアニスが制しG1初制覇。2着は4番人気のギャラボーグ、3着には6番人気のタイセイボーグが入った。

北村はレース後「今日はゲートは出たんですけど、今までのこの馬のスタイルを崩さず、この馬のリズムを取り戻すために後ろからいきました。多頭数でペースが流れた中、外を回した分最後に甘くなりました。もう少し走る馬を目標にしっかりつける形なら良かった。それでも伸びてきてくれましたからね。これからまた成長してほしい。僕自身器用なレースができれば良かった」と語った。

▼阪神ジュベナイルフィリーズ 1949年に関西所属の3歳（現2歳）チャンピオン決定戦として創設された「阪神3歳S」が前身。91年に牝馬限定「阪神3歳牝馬S」となり、2001年より現レース名。そのため90年以前の勝ち馬には牡馬が多く、サッカーボーイ、ゴールドシチー、テンポイントなどが勝っている。