モデルの梨花（52）が14日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。モデルの滝沢眞規子（47）をゲストに迎えた動画を公開し、2人の共通点について明かした。

冒頭で「何を話そうかと思って…」と迷いつつも、「私、びっくりしたの。出身地」と切り出した梨花。これに、滝沢も大きくうなずき、「です！私たち、“てーやんでー”ですね。“てーやんでー”“ばーろー”“チクショー”みたいな下町ですよね」と同じ下町出身であることを明かした。

「私は分かるよ。これ、みんな意外だと思うよ」と梨花。滝沢の出身地は葛飾区、梨花が育ったのは墨田区だといい、梨花は「タキマキ、イコール葛飾区、絶対（ない）」と驚きを隠せなかった。

「私、竹刀を持って教育されたんですよ。竹刀、棒を振り回されて育ったんです」と続け、滝沢の記事でゴルフクラブが出てきたことに言及。滝沢は「（決められた）時間には帰らなきゃいけなくて、結構厳しく育てられて、門限に帰らないと（父がゴルフクラブを）持ってましたけど、バンとはやられてないです」と笑いながら語った。

「18歳で高校卒業するまで門限5時ですよ。渋谷を4時に出なきゃいけない」と梨花。「勘違いはあったかもしれないけど、このサバサバ感ってそこなのかな。“てやんでえ”だよね」と下町育ちの共通点を挙げた。

それに対し、滝沢は「葛飾区って寅さんが代表的なので、寅さんみたいな、寅さんイズムは（ある）」と自身のマインドついて明かした。