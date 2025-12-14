“二拠点生活”東原亜希、自然に囲まれた一軒家の自宅を公開「素敵なお家」「景色も羨ましい！」「憧れです」 4児の母、夫は井上康生
柔道家・井上康生（47）の妻でタレントの東原亜希（43）が14日、自身のインスタグラムを更新。一軒家の自宅ショットを公開した。
【写真】「素敵なお家」「憧れ」東原亜希が公開した一軒家の自宅ショット
現在、都会と海や自然に囲まれた一軒家との二拠点生活を送っている東原。昨年10月には一軒家のルームツアー動画を自身のYouTubeチャンネルでアップしていた。
この日は「窓からの景色がすっかり」と、窓から色づいた葉の自然豊かな景色がのぞく、自宅の写真を2枚アップ。広々とした空間には、「階段のネットも、扉も、車も本当はもう不要なんだけど なんとなくそのまま」と子どもたちのために設置したと思われるものが、今もそのままの状態で保たれている。
コメント欄には「久々に拝見致しました やっぱりかわいい！何年経っても憧れです」「ホント、素敵なお家ですね」「景色も羨ましい！」などの声が寄せられている。
東原は、2008年に井上と結婚。09年5月に長女、10年11月に長男、15年7月に双子の次女、三女が誕生している。
【写真】「素敵なお家」「憧れ」東原亜希が公開した一軒家の自宅ショット
現在、都会と海や自然に囲まれた一軒家との二拠点生活を送っている東原。昨年10月には一軒家のルームツアー動画を自身のYouTubeチャンネルでアップしていた。
この日は「窓からの景色がすっかり」と、窓から色づいた葉の自然豊かな景色がのぞく、自宅の写真を2枚アップ。広々とした空間には、「階段のネットも、扉も、車も本当はもう不要なんだけど なんとなくそのまま」と子どもたちのために設置したと思われるものが、今もそのままの状態で保たれている。
コメント欄には「久々に拝見致しました やっぱりかわいい！何年経っても憧れです」「ホント、素敵なお家ですね」「景色も羨ましい！」などの声が寄せられている。
東原は、2008年に井上と結婚。09年5月に長女、10年11月に長男、15年7月に双子の次女、三女が誕生している。