◇卓球WTTファイナルズ香港2025(14日、香港)

卓球の年間王者を決めるWTTファイナルズ香港の男子シングルス決勝カードが決まりました。

14日に行われた準決勝には張本智和選手(世界ランキング5位)が登場し、中国の林詩棟選手(同2位)と対戦。第1ゲームと2ゲームを連取しますが、第3ゲームから2ゲームを連続で奪われ、互いに譲らない展開となります。試合はフルゲームの末に張本選手が4-3で決勝に進出しました。

準決勝のもう1試合では、中国の王楚欽選手(同1位)とスウェーデンのモーレゴード選手(同4位)が対戦予定でしたが、王選手が棄権し、モーレゴード選手と張本選手が決勝で対戦することになりました。

張本選手はモーレゴード選手との過去の対戦成績を1勝2敗としています。

▽張本智和 今大会の勝ち上がり

◆1回戦 ○ 4-2 ゴジ(フランス)

5-11/11-5/11-9/5-11/11-8/11-7

◆準々決勝 ○ 4-3 F.ルブラン(フランス)

12-14/11-8/12-10/11-3/8-11/7-11/11-9

◆準決勝 ○ 4-3 林詩棟(中国)

12-10/11-4/10-12/10-12/11-6/7-11/11-8

▽モーレゴード 今大会の勝ち上がり◆1回戦 ○ 4-1 リンド(デンマーク)14-12/11-7/11-5/8-11/11-8◆準々決勝 ○ 4-2 林繇儒(台湾)6-11/7-11/12-10/11-4/11-2/11-5◆準決勝 ○ 4-0 王楚欽(中国)相手の棄権で勝利