¡Ú°ËÅì¶¥ÎØ¡¦£Ò£Ã¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Û°ËÆ£ÎÃ²ð¡¡¹¥Å¸³«À¸¤«¤·£Ö¡Ö¥é¥¤¥ó·èÃå¤Ç¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤·ë²Ì¡×
¡¡°ËÅì¶¥ÎØ£Ç·¡Ö³«Àß¼þÇ¯µÇ°¡¡ÄØ¾ÞÁèÃ¥Àï¡×¤Ï£±£´Æü¤ËºÇ½ªÆü¤ò³«ºÅ¡££¹£Ò¤Î¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥Ã¥×¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÏÆ£ÅÄÉö¡Ê£²£²¡á²¬»³¡Ë¤¬¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯¥«¥Þ¤¹¤È¡¢ÉÕ¤±¤¿°ËÆ£ÎÃ²ð¡Ê£²£´¡á¹Åç¡Ë¡½ÃæÅÄÂóÌé¡Ê£²£¹¡á¹Åç¡Ë¤Î¹ÅçÀª¤¬È´¤±½Ð¤·¤Æ¥ï¥ó¥Ä¡¼¡£Æ£ÅÄ¤â£³Ãå¤ËÇ´¤ê¡¢¥é¥¤¥ó£³¿Í¤Ç£Áµé£²ÈÉ¹Ô¤¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡ÈÖ¼êÀä¹¥¤ÎÅ¸³«¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤¿°ËÆ£¤Ï¡ÖÉö·¯¤¬ºîÀïÄÌ¤êÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤âÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¼Ö´Ö¤òÀÚ¤ì¤¿¡£¡Ê¥ï¥ó¥Ä¡¼¥¹¥ê¡¼¤Ï¡Ë¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¡Ê·ë²Ì¡Ë¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡£²Ãå¤ÎÃæÅÄ¤â¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¤È²¿ÅÙ¤âÏ¢¸Æ¡£¡Ö¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¥ï¥ó¥Ä¡¼¥¹¥ê¡¼¡£Éö¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢£³³Ñ¤Ç¤ÏÆ§¤ß²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¡££²½µ´Ö¤º¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ°Ì´¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¾ºÈÉ¸å¤Ï¡ËÃÏµÓ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÀè¹Ô¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©Ìò¼Ô¤Ï²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÆ£ÅÄ¤À¤í¤¦¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥é¥¤¥ó¤òÁÈ¤ó¤ÇÀï¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡ÖÆ±¸©¤ÎÅÚ°æ¡Ê¿µÆó¡Ë¤µ¤ó¤Ë¡ØÉÕ¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤±¤É¥Õ¥é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¹ÅçÀª¤¬ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·´èÄ¥¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È£³¼Ö¥é¥¤¥ó¤ÎÀèÆ¬¤ÇÍ¸À¼Â¹Ô¤ÎÀÑ¶Ëºö¡£¡Ö°ËÆ£¤µ¤ó¡¢ÃæÅÄ¤µ¤ó¤È¤ÏÍÜÀ®½ê»þÂå¤«¤é¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤ÏÎÏ¤ó¤Ç¥¿¥ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£Îý½¬¤·¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¡¢Éã¤È¾å¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ¤ÎÉã¡¦¾»¹¨¡Ê£¸£²´ü¡Ë¤Ï£µ£±ºÐ¤Ë¤·¤Æ£Óµé¤ÇÀè¹Ô´ðËÜ¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¼«ÎÏ¥ì¡¼¥µ¡¼¤À¡£¡ÖÉã¿Æ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£Éã¿Æ¤Ç¤¹¤±¤É¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢º£Àï¤Ã¤¿¤éÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡£Éé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤«¡Ø»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡£³¿Í¤Ï£±£µÆüÉÕ¤Ç£Áµé£²ÈÉ¤ËÆÃÊÌ¾ºÈÉ¤¹¤ë¡£