テレ朝・安藤萌々アナ、オフショルニット姿に絶賛の声「上品で華やか」「知的な美しさ」
【モデルプレス＝2025/12/14】テレビ朝日の安藤萌々アナウンサーが12月14日、自身のInstagramを更新。オフショルダーの衣装姿を公開し、注目を集めている。
【写真】27歳テレ朝アナ「上品で華やか」肩出し衣装姿
安藤アナは「先週後半の衣装です」とコメントし、美しいデコルテが際立つ淡いイエローのオフショルダーニットに、黒の千鳥格子のフレアスカートを合わせたコーディネートを公開。髪はすっきりとまとめたアップスタイルにし、上品なシルエットが印象的な姿を披露した。
この投稿には「オフショルが似合いすぎる」「華やかで上品」「色使いが優しい」「まとめ髪も素敵」「冬のコーデ参考になる」「知的な美しさ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆安藤萌々アナ、オフショルニットで華やか衣装ショット公開
◆安藤萌々アナの投稿に反響
