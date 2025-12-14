冬に着る白ってかわいすぎる！映える【白ダウン】だけ

透き通った冬の空気のようなピュアな雰囲気をまとう白アウター。そのなかでも、防寒性も◎なダウンに狙いを定めてピックアップしてみました。

レフ板効果を発揮して、顔まわりを明るく見せてくれますよ♡

スタイルアップ効果も期待できるロングダウンコート

【00サイズあり】スタイルアップフレンチダウンロングコート／SNIDEL

SNIDELが展開するハイクオリティーラインのダウンコートは、フランスのダックを使用して保温力と軽い着心地を提供。付属のシャーリングベルトでウエストをマークすることで、ダウンにありがちな着膨れ感が発生する恐れもなし。

フードにあしらったふわふわのボリュームファーが小顔効果も発揮します。

マットな質感が上品なスタンドカラーダウン

Standcollar Down Coat／ànuke

腰まわりがカバーできるミドル丈のダウンコート。さまざまなボトムと相性がよく、ウエストと裾にあしらったドロストでシルエットを調整できるので使い勝手抜群なんです。

明るいトーンのアイボリーで、肌寒い春先まで活躍しそう。

サラッと羽織るだけでサマになるシルエット

フレンチダウンジャケット／Mila Owen

フランス産の高品質フィラーで仕立てたダウンジャケットは、上品な光沢感もポイント。フィラーには高品質のフレンチダウンを使い、保温力はお墨付きです。暖かさ満点なのに着心地は軽く、そしてちょうどいいボリューム感のシルエット。

フードを取り外せば、シンプルなスタンドカラーダウンとして着用していただけます。

ニットと中綿ジャケットを融合！幅広いスタイリングに◎

ニットパフダウン／LILY BROWN

めずらしいドッキングデザインに視線集中。ベーシックなデザインに飽きた方におすすめです。ニットは３種類の編み地で切り替えて、立体感をアップ。胸元にあしらったブランドロゴもポイントです。さらに大きめなフードが顔まわりを華やかに彩ってくれます♡

MARY QUANTとのコラボレーションダウンが登場♡

【LILY BROWN×MARY QUANT】デイジーチャーム付きキルトダウンミドルコート(Hearts2Hearts着用)／LILY BROWN

胸下で切り替えを施してスタイルアップ効果を発揮。クラシカルな印象を与えるキルティング素材もポイントです。前立てには両ブランドのブランドネームを刻み、さりげないアクセントに。袖口に仕込んだリブが冷たい風の侵入を防いでくれます♡高機能中綿を使用しているから、軽やかな見た目に反してとびきりあったか。

モードに着こなせるダウンジャケットにも注目

ステンカラーリサイクルダウン／MIESROHE

軽さを追求したダウンジャケットは、リサイクルナイロンの表地を使用し環境にも配慮を。裾のドロストで、コクーンシルエットに調整できるのもポイントです。