お笑いコンビ「エルフ」の荒川（29）が14日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演。前13日に出場した日本テレビ「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」（後7・00）で話題となったお笑いコンビ「霜降り明星」粗品（32）の審査について触れられる場面があった。

大会では粗品はエルフに対して「普段質の悪い客の前でしかネタ試せてないから、こんな全国の賞レースの決勝戦であんなことやってしまう」などと痛烈ダメ出し。荒川は「粗品さん！すいません、ホントにありがたいんですけど、Wから出て行ってくれませんか！迷惑なんです」とピシャリ。スタジオは盛り上がった。

この日の冒頭、MCの「爆笑問題」太田光から「質の悪い客の前でやってるから…」と粗品をほうふつとさせるコメントを受けた荒川。「太田さん、サンジャポから出て行ってください！」と前日同様ツッコみ、太田は手を叩いて大笑いした。

相方のはるは審査を振り返り「粗品さんだけでなく審査員の方全員怖いのはあった、前提として。自分たちが好きなネタを全力で挑ましてもらった」と回顧。

太田は「一番楽しそうにやってた」とコンビを評価。荒川は「救われる！大好き」と手でハートマークをつくると、またもや太田が「普段質の悪い客の前でやってるから…」と指摘。

荒川は「もうやめて！何もしゃべられへん…」と嘆き、共演者らを笑わせた。