◇香港国際競争（2025年12月14日 シャティン）

香港国際競走が14日、シャティン競馬場で行われ、G1「香港スプリント」（芝1200メートル）には日本馬2頭が参戦。サトノレーヴ（牡6＝堀、父ロードカナロア）は9着、ウインカーネリアン（牡8＝鹿戸、父スクリーンヒーロー）は11着に敗れた。レースは地元香港の雄カーインライジング（セン5＝ヘイズ、父シャムエクスプレス）が制し16連勝でレース連覇を達成した。

ウインカーネリアンは逃げたカーインライジングを見ながら2番手で運んだが、直線で早々に失速。鹿戸師は「勝ち馬が逃げて位置取りは悪くなかったけど、少し馬場が重かったのか、厳しいレースになった。世界で戦うにはなかなか厳しいし、1から10まで100％の状態じゃないと厳しいと感じた。香港ジョッキークラブの方にサポートしてもらって感謝している。なかなか厳しい競馬になって申し訳なく思っている」と振り返った。

▼サトノレーヴ・ムーア カーインライジングはゲートがとても速くてついていってもキープできず、最後は苦しくなってしまった。馬は最後まで頑張ってくれました。

◆香港スプリント 1999年にリステッド競走として創設。当初は芝1000メートルで施行していた。2000年にG3に昇格すると、01年にG2、02年にG1に昇格。06年から現行の芝1200メートルに変更された。地元香港勢が圧倒的な強さを誇り、外国馬が勝利したのは過去4頭のみ。今回を含めた直近10回で日本馬2勝、地元香港勢8勝。