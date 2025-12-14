ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

軽さとおしゃれを両立！コーディネートばっちりな【クラークス】のワラビーブーツがAmazonに登場！

スクリーンショット 2025-10-15 192827


クラークスのアイコンでもあるワラビー ブーツのスタイルを踏襲したワラビーブーツのエントリーモデル。前作スティンソンから、高機能インソール進化させかつ軽量化したアップデートバージョンだ。アウトソールの質感にもこだわりながら、製法を工夫し素材を最小限に抑えたエコなモデルとなっている。

スクリーンショット 2025-10-15 192841


軽量かつ通気性にすぐれたOrtholiteをフットベッドに採用し、かかとまわりにはモールドカップを配したインソールのクッション機能。

スクリーンショット 2025-10-15 192231 - コピー


アウトソールの質感にもこだわりながら、製法を工夫し素材を最低限に抑えたエコなモデルとなっている。

スクリーンショット 2025-10-15 192239


色は4色。秋らしい色使いでファッションを楽しめるアイテムとなっている。