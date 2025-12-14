季節感たっぷりの見た目と軽さが魅力！【クラークス】のワラビーブーツがAmazonに登場中‼
軽さとおしゃれを両立！コーディネートばっちりな【クラークス】のワラビーブーツがAmazonに登場！
クラークスのアイコンでもあるワラビー ブーツのスタイルを踏襲したワラビーブーツのエントリーモデル。前作スティンソンから、高機能インソール進化させかつ軽量化したアップデートバージョンだ。アウトソールの質感にもこだわりながら、製法を工夫し素材を最小限に抑えたエコなモデルとなっている。
軽量かつ通気性にすぐれたOrtholiteをフットベッドに採用し、かかとまわりにはモールドカップを配したインソールのクッション機能。
アウトソールの質感にもこだわりながら、製法を工夫し素材を最低限に抑えたエコなモデルとなっている。
色は4色。秋らしい色使いでファッションを楽しめるアイテムとなっている。
