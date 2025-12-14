岩手県で「外国人にすすめたい温泉地」ランキング！「盛岡つなぎ温泉・鶯宿温泉」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
最近の訪日旅行ブームで、外国人観光客が日本を巡る姿を目にする機会が増えました。特に寒さが増すこの季節、温泉のような、日本ならではの心温まる体験は最高の思い出になるはずです。
All About ニュース編集部では、2025年12月4〜5日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、外国人観光客にすすめたい温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、岩手県で「外国人観光客にすすめたい温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「家族で楽しめる施設が密集しているから」（40代男性／東京都）、「自然豊かでのんびりできるから」（20代女性／栃木県 ）、「盛岡駅から車で30分とアクセスしやすい距離！静かで落ち着く温泉街！料理がとても美味しい旅館も多く盛岡観光でわんこそばや岩手山とセットで楽しみやすい」（20代女性／栃木県 ）といった声が集まりました。
回答者からは「宮沢賢治ゆかりの地として外国人にも人気 で、複数の温泉が集まっていて、旅館の選択肢が豊富です」（20代男性／福井県）、「12の温泉地が集まるし、歴史のある老舗宿、レトロ宿があるから」（40代女性／長崎県）、「温泉街の雰囲気が日本らしく、自然に囲まれた露天風呂や旅館文化を体験できるから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：盛岡つなぎ温泉・鶯宿温泉／35票岩手県盛岡市近郊にあるつなぎ温泉と鶯宿温泉は、盛岡市街地からのアクセスが比較的良好な温泉地です。雫石川や御所湖の近くにあり、自然環境も豊か。盛岡観光と組み合わせて日本の温泉を楽しめる点が、外国人観光客にすすめたいと評価されました。
1位：花巻温泉郷／140票岩手県花巻市にある花巻温泉郷は、花巻温泉や大沢温泉など、複数の温泉地が集まる一大温泉リゾートです。宮沢賢治ゆかりの地であり、新渡戸稲造の出身地でもあるなど、歴史・文化的背景も豊か。その規模の大きさと東北地方の文化に触れられる点が、外国人観光客に最もすすめたいと圧倒的な支持を集めました。
