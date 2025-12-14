Image: Bright DIY

コーヒー豆やシリアル、ナッツ類。開封後は日が経つにつれ酸化が進みますが、一般的な保存容器では完全な空気の遮断が難しいですよね。

この課題を解決するのが真空キャニスターですが、今回はその中から「SHELBRU スマートキャニスター2.0」がセールになっていたのでご紹介します。

わずか15秒で真空にでき、センサーで自動維持されるのでコーヒー豆などの鮮度を最大6ヶ月維持できるのがポイント。その他の詳細も含めて詳しくチェックしていきましょう。

酸化防止が手軽になる

透明度の高いホウケイ酸ガラスを採用した「SHELBRUスマートキャニスター2.0」。いわゆる耐熱ガラスと呼ばれる素材で熱に強く軽量なのが特長です。

真空化は上部のボタン1つでOK。内蔵の空気圧センサーで自動真空維持もされ、最大6ヶ月ほど新鮮が維持できる仕組みです。

容量は800mlで、コーヒー豆だと250〜300gが入るので袋売りの豆1回分にちょうどいいサイズ感かと。

充電は定番のUSB-Cにて。満充電までは約4時間で、約330回の真空化と最大6600時間（約275日）の待機が可能。

シリアルや乾物にも

シリアルやパスタ、ナッツ、香辛料、砂糖、塩、スナック菓子など、酸化や湿気が気になる食材全般に対応。

食洗機は非推奨ですがお手入れも難しい点はないので、お手軽真空保存でいつでもおいしいコーヒーやシリアルを楽しんでみては？

その他の詳細はぜひ商品ページでチェックしてみてください。

