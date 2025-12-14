「なんという一撃…」「一生語られるやつ」宮崎FWが決めたスーパーゴールにファン衝撃！「お手本のような見事なドライブシュート」【J２昇格PO決勝】
テゲバジャーロ宮崎は12月14日、J２昇格プレーオフ決勝でFC大阪とAxisバードスタジアムで対戦。４−０で快勝して、J２昇格を決めた。
この一戦でゴラッソを突き刺したのが、FW吉澤柊だ。１点リードで迎えた42分、敵陣中央で浮き球のパスを受けると、胸トラップから右足を一振り。アウトにかかったドライブシュートを突き刺してみせた。
この圧巻のゴールにSNS上では「なんという一撃…」「一生語られるやつ」「昇格を決定づけた一発」「このミドルシュートすごかった」「お手本のような見事なドライブシュート」「とんでもねえ」などの声が上がっている。
まさに目の覚めるような一撃だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】宮崎FW吉澤柊が決めた衝撃のゴール！
