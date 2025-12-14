日本代表ＭＦ三笘薫が１２月１３日にアウェーで行われたリバプールとのリーグ戦に後半１９分から出場。２−０の劣勢を追いかける展開の中、後半アディショナルタイムの８分を含めて３４分間をプレー。９月２７日に行われたチェルシー戦で左足首を負傷して、７７日目の復活を果たした。

当初はヒュルツェラー監督が「軽症」を示唆したが、２か月半も欠場が続いた。三笘は「もう少し早く復帰できるかなというところで、なかなかうまくいかずということの連続でしたね」と話して、左足首の状態が一進一退となり、治癒するまでにかなりのフラストレーションがあったことを明かした。

しかし、もう完治したという。けれども「まだコンディションは戻り切っていないと思います。もっと戻さないとチームの力にはなれないと思います」と話して、今後に調子を上げていく決意を明確にした。

Ｗ杯の抽選についても「まだＷ杯どころじゃないので。まず、自分がピッチに立つことでアピールしないといけない。そうでないと選ばれないと思います。（Ｗ杯のことは）全く考えていません」と話して、代表に関しては謙虚にゼロからの発進とした。

しかし、３月に決まったイングランド代表との親善試合は「楽しみではないか？」と尋ねると「もちろんそうですね」と話して瞳を輝かせた。そして「なかなかこういう機会はないということと、（Ｗ杯前の）最後の２試合になるんで、完成度を高めたいというのはあります」と語り、来春のウェンブリーでの完全復活を誓っていた。