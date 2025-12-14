◆全日本大学アメリカンフットボール選手権▽決勝（甲子園ボウル）立命大３８―１４関学大（１４日・甲子園球場）

初の西日本勢同士の対決となった甲子園ボウルは、立命大（関西２位）が関学大（関西１位）を破り、２年連続１０度目の優勝を果たした。

立命大は第１クオーター（Ｑ）、ＷＲ仙石大（４年）＝立命館宇治＝が先制タッチダウン（ＴＤ）。キッカー横井晃生（４年）＝桐蔭学園＝がＴＦＰを成功させ、７―０と先行した。さらにＱＢ竹田剛（４年）＝大産大付＝がランでＴＤ。１４―０とリードを広げた。

第２Ｑ、関学大がこの日チーム初のＴＤを決めて反撃に転じたが、立命大も負けじと竹田が好パスを通してＴＤを演出。試合の流れは渡さなかった。

後半も第３Ｑに竹田がランでＴＤを追加。ディフェンス陣も、主将のＤＬ今田甚太郎（４年）＝駒場学園＝が相手ＱＢのロングパスをインターセプトするなど、ビッグプレーで盛り上げた。

第４Ｑにも仙石のＴＤなどで加点した立命大がそのまま勝利。関西学生リーグ最終節（１１月９日・万博）で３―２４と完敗したリベンジを果たし、歓喜の瞬間を迎えた。