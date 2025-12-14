◆第１８回カペラＳ・Ｇ３（１２月１４日、中山・ダート１２００メートル、稍重）

ＪＲＡ唯一のダートスプリント重賞は３歳以上の１６頭で争われ、鮫島克駿騎手が騎乗した１番人気のテーオーエルビス（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ヴォラタイル）が制した。中団からレースを進め、直線半ばで先頭に立つと最後は後続を引き離した。ダートの１２００メートルは５戦５勝とし、４連勝で重賞初制覇。父のヴォラタイルは産駒のＪＲＡ重賞初勝利。

２着にヤマニンチェルキ（岩田望来騎手）、３着はエコロアゼル（団野大成騎手）が入った。勝ち時計は１分８秒６。

森秀調教師（エコロアゼル＝３着）「これまではスタートが悪い馬だけど、今日は結果的に速いペースに巻き込まれてしまった」

吉田隼人騎手（ガビーズシスター＝４着）「去年の勝ち馬だし、自分で勝ちにいく競馬をしたけど、直線は斤量が軽い馬に内をすくわれた。相変わらず乗りやすいし、まだやれる馬。結果的に強気に乗りすぎたかも」

吉田豊騎手（ニットウバジル＝５着）「やっぱり１２００メートルの方がペースも速くなって折り合いがつけやすい。手応えも良くて直線もよく反応しているが、手前を全く替えなかった。それで伸びあぐねたのかも。不器用さが改善されてくれれば」

北村宏司騎手（サンライズアムール＝６着）「手応えと道中の感じからしたら、もっと伸びてもいい感じはした。走りきっていない感じ。ゲートも出たし、やりたい競馬はできた」

荻野極騎手（ポッドベイダー＝７着）「ついていくのが少し忙しくて、馬には頑張ってもらったが最後は若干止まり加減だった。時計の速い馬場にもまだ追いついていない。今後の成長に期待です」

横山典弘騎手（チカッパ＝８着）「よく頑張っているよ」

菅原明良騎手（ジャスパーゴールド＝９着）「砂をかぶるとダメなんで、スタートから出していきました。もまれない位置で競馬はできましたが速いペースでしたし、さすがに苦しくなりました」

戸崎圭太騎手（クロジシジョー＝１０着）「スタートで隣の馬にぶつけられて、流れに乗れませんでした」

佐々木大輔騎手（タガノミスト＝１１着）「砂をかぶるとダメなので、ちょっと無理をして行ってもらいました。２、３番手が早めにきて、息が入らなかったですね。もう少し落としたかったです」

落合玄太騎手（キャンディドライヴ＝１２着）「スタートが全てです。ちょっとよれて、少しバランスを崩してしまい、そこからリズムが悪かったです」

長岡禎仁騎手（スターペスカオリ＝１３着）「馬場も速いし内枠だったので流れに乗せた競馬をしたかったのですが、位置取りが後ろになってしまいました。最後は伸びていますがこの馬場で前も止まらないですし、時計も速いですし、しかたがなかったですね」

内田博幸騎手（エートラックス＝１４着）「中団くらいにつけられて、ジッとして開いたところを狙おうとした。４コーナーで一瞬伸びかけたけど、そこで集中力が途切れてしまった。時計も速すぎたし、力強いフットワークで走るので力のいるダートの方がいい」

丹内祐次騎手（ドンアミティエ＝１５着）「スタートも良くていいところで流れに乗れたけど、左前を落鉄してしまった。そのせいか、踏ん張りが利かなかった」

柴田善臣騎手（カルチャーデイ＝１６着）「感じは良かったし、ゲートの入りも出も良かった。今日の走りを見ると、芝の方が良さそうだね」