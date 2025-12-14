川島海荷、幼少期の七五三ショット公開「面影残ってる」「幼少期から完璧」とファン絶賛
【モデルプレス＝2025/12/14】女優の川島海荷が12月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。幼少期の七五三ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】夫は競泳選手 31歳美人女優「面影残ってる」幼少期の七五三ショット
川島は「実家帰ってアルバム見てたら、七五三のときの写真出てきた」とコメントし、幼少期に撮影された七五三の記念写真を公開。ピンクの着物に身を包み、髪には華やかな飾りを添えた晴れ着姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「面影残ってる」「お人形さんみたい」「着物が似合ってる」「幼少期から完璧」「ほっこりした」「アルバム見返すのいいですね」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】夫は競泳選手 31歳美人女優「面影残ってる」幼少期の七五三ショット
◆川島海荷、七五三の晴れ着姿を回顧
川島は「実家帰ってアルバム見てたら、七五三のときの写真出てきた」とコメントし、幼少期に撮影された七五三の記念写真を公開。ピンクの着物に身を包み、髪には華やかな飾りを添えた晴れ着姿を披露した。
◆川島海荷の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「面影残ってる」「お人形さんみたい」「着物が似合ってる」「幼少期から完璧」「ほっこりした」「アルバム見返すのいいですね」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】