【モデルプレス＝2025/12/14】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の鎮西寿々歌が12月13日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。後輩からの直筆ラブレターを公開し、反響を呼んでいる。
鎮西は「誕生日プレゼントとラブレターくれた」とコメントし、「すずかさんへ るしあより」と書かれたピンクの封筒を投稿。送り主はアソビシステムによるアイドルプロジェクト・KAWAII LAB.の新グループ「MORE STAR（モアスター）」の山本るしあ。山本は以前、「憧れの先輩」として鎮西の名前を挙げていたこともあり、心のこもった贈り物に本人も感激の様子を見せている。
この投稿には、「気持ちが素敵」「憧れの先輩に手紙を渡せる幸せ」「手書き文字可愛すぎる」「絆が尊い」「こういう交流って嬉しい」「ほっこりした」「幸せな気持ちになった」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
◆鎮西寿々歌、後輩からの直筆ラブレター披露
◆鎮西寿々歌の投稿に反響
