俳優の松嶋菜々子（52）が、来年1月8日スタートのテレビ朝日「おコメの女―国税局資料調査課・雑国室―」で9年ぶりの主演に加え、同局の連続ドラマ初主演を飾る。

脚本はオリジナルで、東京国税局を舞台にした勧善懲悪の物語だ。脱税に関する情報収集や調査能力に長け、脱税者からは「マルサ（査察部）より怖い」といわれる資料調査課、通称「コメ」内に、松嶋演じる主人公・米田正子（よねだ・せいこ）が「複雑国税事案処理室」（通称「ザッコク」）を新設する。新潟県出身の米田の信条は「正しく集めて、正しく使う」。そして「三度のメシよりコメが好き」なのだという。

「ザッコク」は「コメ」が扱わない厄介な事案を調査、解決。米田が個性派の国税調査官メンバーたちを率い、「うそも金も見逃さない」という信念で時にシニカルに悪徳脱税者たちを成敗する社会派のエンターテインメント作品だという。

公開されたイメージカットで松嶋は、眼鏡姿にバッサリとカットしたショートヘア姿。ブツブツと独り言をつぶやく癖があるという設定で、脇を固める個性派メンバー役として、今年のNHK・紅白歌合戦に初出場を果たす5人組ボーカルダンスユニット・M!LKのメンバー・佐野勇斗（27）、元欅坂46の長濱ねる（27）、ベテラン俳優の高橋克実（64）らの出演が発表されている。

「刑事ドラマでも、刑事が事件を捜査するという設定だけでは目新しさに欠けることもあり、防犯カメラの追跡を行うSSBC（捜査支援分析センター）など、異色の部署にスポットを当てる作品や企画が増えています。国税局を舞台にする場合、脱税者へのガサ入れがメインとなるマルサを描くとすると、過去の作品とかぶってしまい、なかなか新しさが出にくい。その点、実在する資料調査課の中に、ザッコクなるネーミングで、複雑な脱税事案を扱う架空の部署を設定するのは新鮮な感じがします」（放送担当記者）

国税を描いた名作

国税を舞台にした映像作品の先駆けといえば、1997年に64歳で亡くなった伊丹十三監督がメガホンを取り、妻で俳優の宮本信子（80）が主演を務めた「マルサの女」シリーズがその先駆けといえるだろう。

東京国税局調査査察部（マルサ）に勤務する女性査察官と脱税者との戦いを、コミカルかつシニカルに描き、第1作の「マルサの女」（1987年）は配給収入（＝興行収入から映画館の取り分を差し引いた映画配給会社の取り分）が12.5億円、第2作の「マルサの女2」は13億円を記録するヒット作に。

宮本演じる主人公の国税査察官・板倉亮子は、ボサボサのおかっぱ頭と顔のそばかすが特徴的だ。悪質な脱税に手を染めるのは、第1作では山崎努（89）演じるラブホテルなどの経営者、第2作では故・三國連太郎が演じた、宗教法人を隠れみのにする地上げ屋のボス。いずれも名演かつ怪演で、第1作で山崎が、コップにたまった水を例えに、どうしたらお金がたまるかをマルサに説くシーンは秀逸だ。

映画のヒットを受け、89年には当時人気だったゲーム機「ファミリーコンピューター」向けにゲームソフト化もされている。

「ほかにも宮本さんの上司に故・大滝秀治さん、故・津川雅彦さん、同僚役は大地康雄（74）、元女子プロレスラーのマッハ文朱（66）、益岡徹（69）らが演じました。俳優出身の伊丹監督だけに、キャスティングは絶妙でしたね。監督の徹底的なリサーチにより、『こんなことまでするのか』という脱税の手口と、『ここまでやるのか』というマルサの調査方法がなかなかエグくて、ヒット作となりました。また、淡々と進むストーリーを特徴的なBGMが盛り立てました」（映画業界関係者）

ちなみに、実際の脱税調査の現場では、「マルサの女」のように、査察官が脱税の端緒をつかみ、調査、内偵、がさ入れ、取り調べ、告発までのすべてを行うわけではない。基幹となる情報収集には常にアンテナを張っているが、対象者や企業の調査・内偵は資料調査課が行うことになっている。

「マルサの女」シリーズがあまりにも秀作だったからか、その後、国税を舞台にした映像作品は少なかったが、「カネと欲」という人間にとって普遍的なテーマを扱うこともあり、テレビ朝日では後に大人気シリーズ「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」の主演を務める米倉涼子（50）主演で、「ナサケの女〜国税局査察官〜」を2010年10月期に放送している。

米倉が演じたのは東京国税局査察部の松平松子役。脱税容疑者を内偵し、日夜奔走する敏腕査察官という設定だった。

「松平は他人と距離を置き、時に強引な調査で部内を混乱させるトラブルメーカーで、決めゼリフは『脱税するヤツは日本の道路を歩くな！』でした。『マルサの女』のように緻密なストーリー構成ではなく、決めゼリフに頼るという刑事ドラマ的な要素が強かったものの、全8話の平均世帯視聴率は13.9%（ビデオリサーチ調べ、関東地区、以下同）で、決して数字は悪くなかったのですが、『マルサの女』に比べると、どうしても薄いストーリー構成でした。それを局の上層部も悟ったのか、米倉さんが続編にゴーサインを出さなかったのか、シリーズ化はされず。同じチームで12年10月期から『ドクターX』シリーズがスタートしています」（前出・放送担当記者）

3度目のブレイクなるか？

同ドラマから16年――テレ朝は松嶋を主演に起用し、国税を舞台にした新しいドラマを放送することになった。松嶋の連ドラ主演は16年7月期のフジテレビ系ドラマ「営業部長 吉良奈津子」以来となる。ちなみに、同ドラマの全10話の平均視聴率は7.1％だった。

「松嶋さんは、96年前期のNHK連続テレビ小説『ひまわり』でヒロインを務めましたが、ブレイクしたのは2000年10月の『やまとなでしこ』（フジテレビ系）です。全11話の平均が26.4%という、とんでもない高視聴を記録しています。その直後の01年2月に反町隆史さん（51）と結婚し、『21世紀最初のビッグカップル』と呼ばれました。2人の女児に恵まれましたが、仕事復帰を果たし、11年10月、謎めいた家政婦役を演じた『家政婦のミタ』（日本テレビ系）が全11話平均24.7%､最終回は40.0%を記録する大ヒット作に。『やまとなでしこ』（フジ）でブレイクし、『ミタ』（日テレ）で再ブレイクを果たしたことになります」（同前）

主人公にビジュアルを寄せた「おコメの女」で、松嶋は「テレ朝で3度目のブレイク」を期しているかもしれない。

