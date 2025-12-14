ÀÐÀîÊâ¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Ë°ÜÀÒ¡¡¥í¥Ã¥ÆÂàÃÄ¡¢º£µ¨ÅÐÈÄ¤Ê¤·
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤òÂàÃÄ¤·¤¿ÀÐÀîÊâÅê¼ê¡Ê37¡Ë¤¬¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¸½ÌòÂ³¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£14Æü¤Ë¥ª¡¼¥¹¥¿¡¼¥Ï¥¦¥È¡¦¥Ä¥¤¥ó¥º¤¬¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ÇÍèµ¨²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÀîÊâ¤Ï2023Ç¯10·î¤Ë±¦¸ª¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢ºòÇ¯¤Ï5»î¹ç¡¢º£µ¨¤ÏÅÐÈÄ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤ÎÂÇ¿Ç¤ò¸Ç¼¤·¡¢°ÜÀÒÀè¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉÙ»³¡¦³êÀî¹â¤«¤éÃæÉôÂç¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ÎÅìµþ¥¬¥¹¤ò·Ð¤Æ¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç2014Ç¯¤ËÆþÃÄ¡£1Ç¯ÌÜ¤Ë10¾¡¤òµó¤²¤Æ¿·¿Í²¦¡¢16Ç¯¤ËºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï197»î¹ç¡¢79¾¡66ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.49¡£