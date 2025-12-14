名古屋Dが茨城に逆転勝利で3連勝…アイザイア・マーフィーが要所で3P沈め突き離す
12月14日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」第14節のGAME2が行われ、IGアリーナで名古屋ダイヤモンドドルフィンズと茨城ロボッツが対戦。GAME1に続き名古屋Dが勝利し、3連勝目を挙げた。
試合序盤から得点を奪い合う互角の戦いとなり、第2クォーターではタイラー・クックを中心にリードする茨城に食らいついていく名古屋。第3クォーターには前半を無得点で終えていた齋藤拓実がギアを上げ8得点をマークし、残り1分58秒に中東のフリースローで前に出る。
4点リードで迎えた最終クォーターにはリーグトップクラスのディフェンス力で茨城を苦しめると、アイザイア・マーフィーが要所で3ポイント3本を沈め徐々に突き離していく。このクォーターだけで27－10と圧倒した名古屋Dが最終スコア89－68で勝利を収めた。
ホームで茨城に連勝した名古屋Dでは、アーロン・ヘンリー、今村佳太、マーフィー、アラン・ウィリアムズ、スコット・エサトン、齋藤が2ケタ得点をマーク。西地区2位の名古屋Dに試合途中まで互角の戦いを演じた茨城はクックが13得点7リバウンド、エリック・ジェイコブセンが12得点5リバウウンド3アシストを記録した。
■試合結果
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 89－68 茨城ロボッツ（@IGアリーナ）
名古屋D｜23｜15｜24｜27｜＝89
茨 城 ｜25｜16｜17｜10｜＝68
【動画】最終クォーターに勝負強さを見せつけたマーフィー
りそなグループ B.LEAGUE 2025-26
Section 14 🆚 #茨城ロボッツ GAME2
🌞🌞🌞🌞🌞 #ドルフィンズの太陽#アイザイアマーフィー 選手
バスケットLIVEの視聴はこちら▼https://t.co/ZFctnD4og7#ドルフィンズ #りそなグループ #Bリーグ pic.twitter.com/sMSx3A7QY2
- 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 公式 (@nagoyadolphins) December 14, 2025