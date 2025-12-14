「J1でもあまりない」「やばすぎ」「とんでもねえ」J2昇格を懸けた大一番で衝撃のドライブシュートが決まる
テゲバジャーロ宮崎のFW吉澤柊が14日、J2昇格プレーオフ決勝のFC大阪戦でミラクルシュートを決めた。
吉澤は1-0で迎えた前半42分、浮き球を胸トラップし、遠めの位置で迷わず右足を振り抜く。アウトにかかったドライブシュートが右ポストに当たってネットを揺らし、追加点を挙げた。
この得点シーンをDAZN公式X(旧ツイッター/@DAZN_JPN)が動画で掲載。「スーペルゴラッソ」「やばすぎる」「とんでもねえシュート」「素晴らしい」「今日一会場が沸いた!」「お手本のような見事なドライブシュート」「J1でもあんま観ないロングシュート」「ゴール正面からのアングルで見ると、凄さがよりわかる」と、驚きや称賛の声が飛び交った。
宮崎は前半を2-0で折り返すと、後半にも2点を追加して4-0の快勝。Jリーグ参入5年目でJ2初昇格を果たした。
吉澤柊がこの大一番でゴラッソ
GKもノーチャンスのミラクルショットで突き放す
明治安田J2昇格プレーオフ決勝
FC大阪×宮崎
