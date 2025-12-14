宮崎がJ参入5年目で悲願のJ2初昇格! PO決勝でJ3得点王FW不在も…4発ゴールラッシュで堅守FC大阪を撃破
[12.14 J2昇格PO決勝 FC大阪 0-4 宮崎 Axis]
クラブ史に新たな1ページを記したのはテゲバジャーロ宮崎だった。J2昇格プレーオフ決勝が14日にAxisバードスタジアムで行われ、J3リーグ戦4位の宮崎は同3位のFC大阪と対戦。4-0で勝利を収め、Jリーグ参入5年目で初のJ2昇格を果たした。
昇格プレーオフは本来、リーグ戦上位チームのホームで実施される。しかし、FC大阪は東大阪市花園ラグビー場での開催が叶わず、準決勝に続いて決勝もガイナーレ鳥取の本拠地Axisをホームとして使用した。
今季リーグ戦で失点数が2番目に少ないFC大阪に対し、宮崎は3位の得点数を記録。直近2試合がいずれもスコアレスドローに終わっている“ほこたて対決"は、意外な形で動いた。
前半29分、古巣戦となるFW武颯のフリックから中央のFW吉澤柊が左サイドへパスを送り、受けたMF井上怜が左足で鋭く曲がるクロスを供給。ファーのFC大阪DF橋本陸に当たってゴールに吸い込まれた。
宮崎はJ3得点王のFW橋本啓吾を欠く中、幸先よく先制に成功。前半42分には敵陣での浮き球をめぐる争いから吉澤が胸トラップし、バウンドしたボールに右足で合わせる。アウトにかかったドライブシュートが右ポストを叩いてネットを揺らし、2-0となった。
ハーフタイムを挟んでも宮崎の猛攻は止まらない。後半18分、右サイドのスローインの流れからDF黒木謙吾が相手にプレッシャーをかけ、こぼれ球がペナルティエリア右へ。いち早く反応した途中出場FW松本ケンチザンガが折り返すと、DFに当たったボールを武が右足で押し込んだ。
後半25分には右サイドで縦に仕掛けたMF阿野真拓が右足でクロスを入れる。松本が豪快なヘディングで叩き込み、リードを4点に広げた。試合はそのまま4-0でタイムアップ。宮崎が圧巻のゴールラッシュを見せ、悲願のJ2昇格を成し遂げた。
FC大阪は大一番で持ち味の堅守が崩壊。Jリーグ参入3年目でのJ2初昇格とはならなかった。
