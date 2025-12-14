ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】B1長崎ヴェルカ 滋賀に106‐84で快勝 9連勝で西地区首位キ… 【速報】B1長崎ヴェルカ 滋賀に106‐84で快勝 9連勝で西地区首位キープ《長崎》 【速報】B1長崎ヴェルカ 滋賀に106‐84で快勝 9連勝で西地区首位キープ《長崎》 2025年12月14日 16時24分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ プロバスケットボール りそなグループB1長崎ヴェルカは14日、アウェーで滋賀レイクスと対戦し、106‐84で勝利しました。 ヴェルカは連勝を9に伸ばし、西地区首位をキープしています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 治療中の悩みを的確に把握「日本初の共同プロジェクト」白血病患者の“がまん”に寄り添う《長崎》 老舗百貨店「佐世保玉屋」の本館が2026年1月末で閉店へ 関係者「百貨店は廃業せず」《長崎》 子どもたちも興味津々 九州電力が体験型イベント「きゅーでん にこにこ大感謝祭」《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 葬祭, マンション, グループウェア, 床暖房, 置床工事, 上田, 工場, 射出成形機, 訪問介護, 生花