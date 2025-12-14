野球解説者であり、元・巨人監督の高橋由伸さんが、来季のリチャード選手へ寄せる期待について語りました。

リチャード選手は2017年育成ドラフト3位で沖縄尚学高からソフトバンクに加入。5月にはトレードで巨人に移籍し、77試合の出場でキャリアハイとなる11本塁打を放つなど、新天地で躍動を見せています。

チームの主砲である岡本和真選手が、ポスティングシステムを利用しメジャーに挑戦。リチャード選手の長打力にはさらに期待がかかります。そんなリチャード選手について、高橋さんは活躍のカギとして2つのポイントをあげます。

1つ目は「三振を恐れない」ということ。高橋さんは、この思いについて「当てにいくな、ということですね。三振を恐れると彼の持ち味が無くなってしまうので、どんどん振っていってほしい」と語りました。

その中でも、2つ目のポイントとして「その中でも三振をしない工夫も必要」と語った高橋さん。今季のリチャード選手は77試合の出場で90三振を喫しており、この割合のままフル出場した場合は、約180三振に到達してしまいます。高橋さんは「三振を50個減らせれば。長打力のあるリチャードなら、バットに当たってくれば何かが起こる可能性が高くなりますし。4番としての力はありますから、そうなれば(本塁打を)30本近く期待できる」と期待を寄せました。

続けて高橋さんは「振らないと彼のらしさが消えちゃうので。難しいところですけども。ホームランってやっぱり魅力がありますからね」とリチャード選手の魅力について言及しました。

(12月13日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再編集)