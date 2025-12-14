グラドル・麻倉瑞季、5キロの増量を解消 スッキリ美しいくびれに「トップと差がすごい」「ワンピースに出てきそうなスタイル」
グラビアアイドル、タレントの麻倉瑞季が、13日にエックスを更新。美しいくびれが際立つ全身ショットを披露すると、ファンから称賛が寄せられた。
【写真】ニットとデニムの間から麻倉瑞季のウエストがチラリ
麻倉が投稿したのは自身のソロショット。写真にはデニムとタイトなニットを着た彼女の全身ショットが収められている。投稿の中で麻倉は「タイと北海道で合計5kg太りましたが無事完全に戻しました」とつづっている。
抜群のスタイルが披露された投稿に、ファンからは「細い！トップと差がすごい」「ワンピースに出てきそうなスタイルしてる」「脚、長い！」などの声が集まっている。
■麻倉瑞季（あさくら みずき）
2002年4月11日生まれ。長崎県出身。大学在学中にアイドル活動をするかたわら「ミスマガジン2022」にエントリー。ミスヤングマガジンに選ばれる。
引用：「麻倉瑞季」エックス（＠mizuki_asakura_）
