『M-1グランプリ2025』、決勝戦・敗者復活戦の審査員が発表に フット後藤＆ミルクボーイ駒場が審査員に初参戦
漫才の日本一を決める『M-1グランプリ2025』より、決勝戦と敗者復活戦をジャッジする審査員が発表された。
【写真】敗者復活戦の審査員を務める人気芸人5名はコチラ
史上最多の11521組がエントリーした今回の『M-1グランプリ』。第21代王者を決める審査員として、海原ともこ（海原やすよともこ）、後藤輝基（フットボールアワー）、駒場孝（ミルクボーイ）、柴田英嗣（アンタッチャブル）、哲夫（笑い飯）、博多大吉（博多華丸・大吉）、塙宣之（ナイツ）、山内健司（かまいたち）、礼二（中川家）9人の漫才師たちが発表となった。後藤と駒場は今年審査員に初登場となる。
さらに、敗者復活戦を戦う21組を審査する審査員として井口浩之（ウエストランド）、久保田かずのぶ（とろサーモン）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、ユースケ（ダイアン）、渡辺隆（錦鯉）も明らかになった。
なお敗者復活戦は、準決勝の順位をもとに、ABC3つのブロックが公平になるように21組を振り分け。ブロック分けは12月19日に発表予定だ。
『M-1グランプリ2025』決勝戦は、12月21日18時30分よりABCテレビ・テレビ朝日系にて生放送。
