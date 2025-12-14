日本馬に再び立ちはだかった香港最強馬にＳＮＳでは衝撃が広がっている。１４日に香港・シャティン競馬場で開催された香港スプリント（芝１２００メートル）は、日本からサトノレーヴとウインカーネリアンのＧ１馬２頭が出走したが、Ｚパートン騎手とコンビを組んだ地元の短距離王者カーインライジング（セン５歳、ヘイズ厩舎、父シャムエクスプレス）が圧勝。Ｘ（旧ツイッター）でもトレンド上位に入る反響を見せている。

１番枠から好スタートを切ったカーインライジングはすんなり先頭に躍り出た。楽な手応えのまま迎えた最後の直線は独壇場。日本勢もなすすべなく、ほぼ馬なりでラストは流す余裕も見せながら、最後までライバルに影も踏ませず１６連勝を飾った。２着のレイジングブリザードには３馬身３／４差。勝ち時計は１分７秒７０（良）だった。

２３年１２月にデビューした同馬は、Ｇ１タイトルをつかんだ２４年の香港スプリント、２５年のチェアマンズスプリントプライズなどを含め、デビューから１６戦全てを香港のシャティン競馬場で出走。２走前は初めて海外遠征に挑み、芝の世界最高賞金レース（１着賞金７００万豪ドル＝約６億８０８５万円）として知られるオーストラリアＧ１のジ・エベレスト（芝１２００メートル）を制覇した。その後は帰国初戦のジョッキークラブスプリントを快勝。連勝を「１５」に伸ばしていた。

香港最強馬のレースぶりにＳＮＳでは「スプリントでついていい着差じゃないだろあれ」「えぐすぎて笑った」「馬なりでムチも無しでこれは…」「短距離の着差かこれ？」「ひと言で言えばモンスター」「おばけじゃろ」「本当に馬かどうか怪しい」「強すぎて意味わからんなにあの着差」「来年どこ走るんだろなー」「やっぱめちゃくちゃ強い」「１２００であんな着差着くの」「脳がバグっちゃう」「どうやったら負けんだよ」など驚きの反応が寄せられている。