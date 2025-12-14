◇第77回阪神ジュベナイルフィリーズ（2025年12月14日 阪神競馬場）

重賞勝ち馬の不在で混戦ムードだったG1「阪神ジュベナイルF」は単勝2番人気のスターアニスが制し、G1初制覇を飾った。2着は4番人気のギャラボーグ、3着は6番人気のタイセイボーグ。1番人気のアランカールは5着だった。

中央と地方で通算4464勝の元ジョッキー・安藤勝己氏（65）がレース後、自身のX（旧ツイッター）を更新。1番人気に推されながらも5着に終わったアランカールについて「馬任せやと進んで行かない。前半押すか我慢して直線勝負に懸けるべきやった。完全にオークス向き」と自身の分析をつづった。

V馬に対しては「スターアニス。1200mデビューでローテが好みやなかったけど、モマれん競馬を意識しつつ行きたいのを我慢させたことで弾けた。マイルまでは問題ないし桜花賞も意識できる内容で強かった」と称賛した。

▼阪神ジュベナイルフィリーズ 1949年に関西所属の3歳（現2歳）チャンピオン決定戦として創設された「阪神3歳S」が前身。91年に牝馬限定「阪神3歳牝馬S」となり、2001年より現レース名。そのため90年以前の勝ち馬には牡馬が多く、サッカーボーイ、ゴールドシチー、テンポイントなどが勝っている。