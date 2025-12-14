エンゼルスの菊池雄星投手（34）が14日、岩手県胆沢郡金ケ崎町の社会人野球・トヨタ自動車東日本の室内練習場で小学4〜6年を対象とした野球教室を開催した。

自身がプロデュースする複合野球施設「King of the Hill（KOH）」が主催し、最新の測定機器を用いて科学的根拠を基に指導する同施設の野球スクールを体験してもらうことが目的。北日本は大雪に見舞われたが大谷の出身チーム「水沢リトルリーグ」をはじめ、県外からも秋田、茨城から計60人の野球少年、少女が参加した。

菊池自身も少年時代にプロから指導を受け、その思い出は今でも鮮明に記憶に残っている。「僕自身も小さい頃は、プロ野球選手が岩手に教えに来てくれたことを今でも覚えてますし“誰々選手が”っていうのを常にね、今でも忘れずに覚えてるので」と言う。教えを受けたのは当時、巨人に所属していた川口和久氏と屋敷要氏だった。

「川口さんすごい“やっとピッチャーが来たぞ”みたいな感じに言ってくれて。僕が順番的に最後から2番目ぐらいで、100人ぐらいいたんですけど、小学校6年生ぐらいの時ですね。“お、やっと左の本格派が来たな。教え甲斐がある”って言ってくれたのは覚えてます」と振り返る。通算139勝左腕からの言葉は今でも胸に残っている。屋敷氏については、ひげを生やした特徴的な風ぼうが小学生には「怖かったです」と話し、周囲の笑いを誘った。

教室を終え「刺激を何かしら与えてあげられたら嬉しい。きっとこの日がね、子供たちにとって10年後、20年後も記憶に残る、そういう日だと思うので、しっかりと責任を果たしたいなと思ってます」。自らが受けたプロ野球選手からの刺激。メジャーリーガーになってもあの日の思い出を忘れることなく、次世代に引き継いでいく。