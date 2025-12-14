◇ラグビー 全国大学選手3回戦 京産大40―36慶大（2025年12月14日 花園ラグビー場）

3回戦が行われ、京産大は慶大に40―36で勝利し、8強進出を決めた。試合終盤までトライを奪い合う大接戦を制した。

前半5分、先発起用されたHO平野龍（4年）が先制トライ。その後は相手にトライを奪われるも、同30分には同じくスタメン起用された佐名木風雅（2年）が相手のディフェンスを押し込み、逆転トライを決めた。同37分には平野が2つ目のトライを奪い、19―7とリードして折り返した。

後半は相手に3トライを奪われ、点差を広げられた。後半29分、エロニ・ナブラギ（3年）のトライで勢いを取り戻すと、同31分には、NO・8シオネ・ポルテレ（4年）が相手のディフェンスを破って独走。ゴールライン手前でパスを受けたLO石橋チューカ（3年）が左中間に転がり込み、逆転トライを決めた。4点リードで迎えた後半37分、相手にまた逆転を許した。そして終了間際の後半40分、ゴール前まで持ち込み、そのまま押し込んで、途中出場のLO一柳尚斗（3年）がトライ。ゴールキックも決まり、劇的な逆転勝利を飾った。